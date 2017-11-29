Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'da tavuk çiftliklerinin atıklarını değerlendirmek üzere tesis kuran İbrahim Koyuncu, bu atıkları, tarımsal üretimin her aşamasında kullanılan organik gübreye dönüştürüyor. Koyuncu, günlük 400 ton tavuk gübresi çıkan Bolvadin ilçesinde 2002 yılında tavuk gübresini organik gübreye dönüştüren tesis kurmaya karar verdi.Öz sermaye ile kurduğu tesisi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından da destek alarak büyüten Koyuncu, 24 bin metrekarelik alanda kurduğu tesiste ürettiği tavuk gübresini, Türkiye'nin her bölgesine gönderiyor.Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurdukları tesiste kanatlı hayvanların gübresini işlediklerini söyledi.

Tavuk işletmelerinden topladıkları gübreleri tesislerinde ısıl işleme aldıklarını ve daha sonra dinlendirme havuzlarında fermantasyon sürecinden geçirdiklerini belirten Koyuncu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin topraklarına yararlı besin anlamında bir zenginlik sağlıyoruz. Bu yatırımın 2002 yılında temelini attık. 2015 yılında Bakanlığımızın da desteğiyle fabrikamızı genişletip, kapasitesini daha yüksek bir seviyeye çıkardık. Günlük 250 ton tavuk gübresi işliyoruz. Mamul madde olarak üretim kapasitemiz 100 ton. Üretmiş olduğumuz gübre sulu tarımda, şekerpancarı, patates, ayçiçeği, soğan, hububat, narenciye üretimi ve muz bahçelerinde, yani Türkiye'deki tarımsal üretimin yapıldığı bütün topraklarda kullanılabiliyor."

"Fındık üreticisi de mısır üretimi yapan da kullanıyor"

Koyuncu, ürettikleri organik gübreyi Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini ifade ederek, "Fındık üreticisi de mısır üretimi yapan da kullanıyor. Gaziantep'ten fıstık, Samsun'dan fındık, Edirne'den ayçiçeği, Çukurova'dan mısır üreticileri bizden gübre alıyor." diye konuştu.Zaman zaman yurt dışına da gübre gönderdiklerini belirten Koyuncu, "Çeşitli dönemlerde Irak, Suriye ve Lübnan'a gübre ihraç ettik." dedi.

Kimyasal gübre kullanımının yaygınlaşması ile topraktaki bakır, demir ve çinko gibi elementlerin azaldığını, bundan dolayı verimin düştüğünü anlatan Koyuncu, şunları kaydetti:

"Üreticiler, toprağı elementlerce zenginleştirmek, daha genç ve verimli hale getirmek için tavuk gübresini kullanıyor. Çok memnun kalıyorlar. Kimyasal gübreler Türkiye topraklarıyla buluştuğunda topraklarımız genç ve verimliydi. Kimyasal gübrelerin kullanılmasıyla topraklarımız gün geçtikçe çoraklaştı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK) kapsamında Türkiye'de pilot bölgeler ilan edildi. Biz de bu pilot bölgelerde yoğun çalışma yürütüyoruz. Organik gübre kullanımı anlamında gübre üreticileriyle ortak çalışmalarda bulunuyoruz. 100 metrekarelik alanda bir ton arpa alacağımıza, nasıl 1,5 ton arpa alırız onun peşindeyiz. Kimyasallarla birlikte çölleşen topraklarımız şu anda yorgun ve yaşlandı. Üretimini yaptığımız bu organik gübre, yaşlanan ve 70'lik dede gibi olan topraklarımızı 15'lik delikanlı haline getirmeye destek oluyor."