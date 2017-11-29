Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ekipleri, üzerinde haciz, trafikten men ve yakalama kaydı olan Otomobilleri parçalayarak satan çeteye baskın düzenledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince, üzerinde haciz, trafikten men, yakalama kaydı bulunan ve yabancı plakalı olup Türkiye'de kalış süresini dolduran araçların parçalanarak satıldığı tespit edildi.

Ankara ve Bursa gümrük muhafaza ekipleri, Bursa'da belirlenen 7 adrese baskın düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, M.G. ve İ.G. isimli şahıslara ait 7 farklı oto yedek parça dükkanında arama yapıldı. Bu dükkanlarda, aralarında BMW ve Mercedes gibi lüks araçların da bulunduğu, herhangi bir fatura veya evrak ibraz edilemeyen toplam 40 adet otomobil ve iskeleti, 79 adet araç motoru/motor bloku ile tamamen parçalanıp satılmış 12 adet otomobile ait ruhsat bulundu.Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla toplam değeri 3,5 milyon lira olan otomobil ve motorlara el konuldu.İş yeri sahipleri ve çalışanlar hakkında açılan soruşturma devam ediyor.