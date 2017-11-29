Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından siyasi, ekonomik, kültürel, manevi ve fahri alanlardaki başarılardan dolayı 1951 yılından bu yana verilen Liyakat Nişanı’na layık görüldü. Gelis’e Nişan; 28 Kasım’da Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Tarabya’daki Tarihi Yazlık Rezidansı’nda düzenlenen resepsiyonda Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann tarafından takdim edildi.



Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann, törende yaptığı konuşmada Liyakat Nişanı’nın Almanya için ifade ettiği anlam ve öneme değindi. Hüseyin Gelis'in 40 yılı aşkın süredir yedi farklı ülkede Siemens çatısı altında sürdürdüğü çalışmalarından da söz eden Erdmann; ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda Türkiye ve Almanya arasında kurduğu köprüden dolayı Gelis'e teşekkür etti. Erdmann; Almanya Federal Cumhuriyeti'nin 'Liyakat Nişanı'nı Almanya Federal Cumhurbaşkanı Dr. Frank-Walter Steinmeier adına Hüseyin Gelis’e takdim etmekten büyük onur duyduğunu sözlerine ekledi.



“Almanya’daki kuruluşumuzdan sadece dokuz yıl sonra Anadolu topraklarına geldik. 161 yıldır bu topraklarda hizmet veriyoruz”



Liyakat Nişanı’nı Erdmann’ın elinden alan Hüseyin Gelis, Almanya Cumhurbaşkanlığı ve Büyükelçilik yetkililerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Siemens, Almanya’da kuruluşundan sadece dokuz yıl sonra Anadolu topraklarına geldi, her zaman ekonomi ve topluma katkı için çalıştı, ilklere imzasını attı. Osmanlı İmparatorluğu’nda 1856’da ilk telgraf sistemini, 1881’de ilk telefon hattını ve 1906’da Dolmabahçe Gazhane’de ilk enerji santralini hayata geçirdik. Genç Türkiye Cumhuriyeti’ni buhar makinesi, dinamo, X-ray cihazı gibi ürün ve çözümlerle tanıştırdık. Siemens olarak her zaman geleceğe ve yeniliğe odaklandık. Günümüzün en önemli kavramı olan dijitalizasyonda dönüşüme liderlik ediyoruz. İnovasyon, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki uzmanlığımızı, dijital dönüşümün hızlı ve etkili şekilde gerçekleşmesi için hizmete sunuyoruz. Başarılı olmanın altın anahtarının güven olduğuna inanıyor, şirket olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin gücüne, 161 yıldır hizmet verdiğimiz Türkiyemize, insanımıza güveniyoruz.”



Liyakat Nişanı’nı, iki ülke arasındaki köklü iletişim, anlayış, dostluk ve güven ilişkisinin somut bir sembolü olarak gördüğünü söyleyen Gelis, “Bu anlamlı Nişan’ı ailem ve tüm Siemens Türkiye çalışanları adına gururla teslim alıyorum” dedi.



Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Tarabya’daki Tarihi Yazlık Rezidansı'nda düzenlenen resepsiyona; Türk ve Alman iş dünyası ve medyasından temsilciler ile Hüseyin Gelis’in ailesi ve dostları katıldı.