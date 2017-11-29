Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün tanesi 11 bin doları da aşarak yeni bir tarihi rekor kıran Bitcoin'in, dolar ve altına rakip olabileceği yönündeki tartışmalar üzerine New York Fed Başkanı William Dudley çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bitcoin'in şu anda dolar için rakip olmadığını söyleyen Dudley, "Bitcoin şu anda daha çok spekülatif bir aktivite" ifadelerini kullandı. Ancak New York Fed Başkanı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kendi dijital parasını düşünmeye başladığını da sözlerine ekledi.

BUGÜN YATIRIMCISINA 5.400 TL KAZANDIRDI

Kripto para Bitcoin'in değeri 10 bin dolar seviyesinin bu sabah aşılmasının ardından hızlı yükselişini devam ettirdi ve 11250,56 dolar (44 bin 600 TL) seviyesine kadar çıktı. Bitcoin güne 9,908,23 dolardan (39 bin 200 TL) başlamıştı. Böylece bir Bitcoin yatırımcısına sadece bugün 5 bin 400 TL kazandırmış oldu.

Bitcoin'in piyasa değeri böylece 188 milyar dolara ulaştı.