Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,27’lik yükselişle tamamladı. Endeks 273 puanlık artışla 102 bin 341 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,28 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 1,26 düştü.