Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl

Son dönemde gayrimenkul piyasasının gündemini hem satışların yavaşlaması hem de fiyatlardaki artış hızının gerilemesi meşgul ediyor. Diğer taraftan sektörün büyük oyuncularından da konuyla ilgili önemli açıklamalar geliyor. Merkez Bankasının son verilerine göre konut fiyatlarındaki artış, yıllık bazda yüzde 9,64 olarak gerçekleşti. Enflasyondaki artıştan arındırılmış olarak bakıldığında ise reel bazda yıllık yüzde 1,40’lık düşüş gerçekleşti. Eylül verilerine göre İstanbul’da konut fiyatları artışı da yıllık yüzde 6,4 olmuştu. Bu rakam, markalı konut merkezi İstanbul’da, son yılların en düşük fiyat artışına işaret etmişti. Bu arada yüksek seyreden enflasyon ve döviz fiyatları sebebiyle, mevduat faizleri de yüzde 14’e yakın seyrini sürdürüyor.

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul firmalarından Artaş İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya “Son dönemde yatırım için ev satışları oldukça geriledi. Bunun sebebi yüksek seyreden faizler... Mevduat faizleri yüksek olduğu için, yatırımcı orayı tercih ediyor. Enflasyon ve faizler yüzde 10’un altına düşerse, konut yatırımcısı yeniden ortaya çıkacaktır. Şu anda ‘oturacak olanlara’ ev satıyoruz, yatırımcıya değil” dedi.

Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu da şunları söyledi: Sektörde satışların ölçülmesi anlamında TÜİK verileri, çoğu zaman gerçeği yansıtmıyor. Tapu devirleri farklı dönemlerde gerçekleşebiliyor. Öte yandan zaman zaman verilen teşvikler bir anda satışları hızlandırıyor. Bu aslında çok sağlıklı değil çünkü teşvikler kesilince, sektörde de bir anda durgunluk başlıyor. Mesela 150 metrekare dairelerde yüzde 8 KDV kalıcı olsaydı, o zaman satışları belli bir düzeyde tutabilirdik. Avrupa’da bu sınır 170 metrekarede... Hâlbuki bizim ailelerimiz daha geniş, bunları tartışmalıyız...

METREKARE FİYATI ORTALAMA 5.800 TL

Markalı konut projelerinin son dönemdeki gözde merkezi Küçükçekmece Atakent, yeni bir projeye ev sahipliği yapıyor. Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş, Öztaş ortaklığı ile hayata geçirilecek ‘Tema İstanbul Bahçe’de, büyüklükleri 79 metrekare ile 216 metrekare arasında değişen, 1+1’den 4+1’e kadar seçeneklerin yer aldığı 363 konut bulunacak. Tema İstanbul’un ikinci etabı konumunda bulunan projeyle ilgili bilgi veren Artaş Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya “İlk etabı 2013 yılında, metrekaresi 3.200 TL’den satmıştı. Şimdi 5.200 TL’den başlıyor, ortalamada 5.800 TL’yi buluyor. Dairelerin yarısı satıldı. Yüzde 20 peşin, 18 ay sıfır faiz imkânı sunuyoruz. Ağırlıklı olarak ilk etapda oturan sakinlerimiz ilgi gösterdi ve oturmak amacıyla satın aldılar” dedi.

Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu da “Projemiz, geniş teras balkonlu daireleri, yatay mimarisi ve yemyeşil bahçe manzaraları ile öne çıkacak. Her katta ağırlıklı olarak iki daire olacak, bu anlamda mahalle kültürünü de yaşatacağız. 500 milyon TL yatırım değeriyle inşa edilen projemizi, 30 Haziran 2019’da teslim etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Bu arada bölgeye canlılık katacak Tema World eğlence parkı; zengin peyzaj alanları, sayısız oyun fırsatları, park ve bahçeleri, su ve ışık gösterileri barındıran göletleri, yeme içme mekânları ile, yediden yetmişe herkese yıl boyu keyifli zaman geçirme fırsatı sunacak. Yılda 20 milyon ziyaretçinin hedeflendiği Tema World eğlence parkının 2020’de faaliyete geçmesi planlanıyor. Öte yandan Bahçeşehir Koleji de, Tema İstanbul’un “Bahçe” etabında yerini alacak.