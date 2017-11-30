Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Türkiye ekonomisinin yazdığı başarı hikayelerine rağmen, bazı ülkelerin pompaladığı kara propaganda sürüyor. Yabancı basının 9 günde toplam 112 haber yaparak çeşitli ‘söylentiler’ üzerinden algı operasyonu yapmasına rağmen Türkiye’nin yabancı yatırımcılara karşı dik duruşu dikkat çekiyor. Bunun en önemli göstergelerinden 3 tanesi dün gerçekleşti. Birisi dünyaca ünlü teknoloji şirketi ZTE ile NETAŞ’ın yeni iş birliği. İki dev şirket, Türkiye’de yatırım yapacak ve 3 merkez kuracak. Bunun yanı sıra Gratis ve Altınyağ adlı Türk şirketlerine de yabancı şirketler tarafından yatırım yapıldı. Bu yatırımların yanı sıra, 2016 yılında yaşanan olumsuzlukların artından ilk iki çeyrekte yüzde 5’in üzerinde büyüyen, üçüncü çeyrekte en az yüzde 10 büyüme bekleyen Türkiye için büyüme tahminleri de yükseltiliyor. Önceki gün OECD Türkiye için büyüme tahminini yüzde 3,4’ten yüzde 6,1’e yükseltti. Hem yatırım haberleri, hem büyüme beklentilerinin yükseltilmesi, kara propagandaya rağmen Türkiye’nin yatırımcı nezdindeki önemini ortaya koyuyor.

BORSA’YA DA YABANCI AKINI

Yabancı yatırımcının varlığı, Borsa’da da kendini hissettiriyor. Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar bu yılın başından itibarın 1,8 milyar dolarlık net alım gerçekleştirdi. Ekim ayında 14 milyon dolarlık satış yapan yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’daki takas oranları da yüzde 65,7 seviyesinde bulunuyor.

MOODY’S ‘OLUMLUYA’ DÖNDÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’den de son dönemde olumlu sinyaller geliyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile ilgili yıllık kredi analizi raporunu yayımlayan Moody’s Türkiye’nin kredi profilinin dirençli ekonomisi ve güçlü kamu finansmanını siyasi risklere ve dış hassasiyete karşı dengelediğine dikkat çekerek Türkiye’nin kredi profilinin geniş ve esnek orta gelirli ekonomisini, dayanıklı büyümesini ve olumlu demografisini yansıttığına da dikkat çekilmişti. Kuruluş 18 Mart’ta, Türkiye’nin kredi notunu “Ba1” seviyesinde tutmuş ancak görünümünü durağandan negatife indirmişti.

15 YILDA 200 MİLYAR DOLAR

Türkiye’nin 2002’den bu yana, 15 yılda 200 milyar dolarlık yatırım aldığı ifade ediliyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin de yaşandığı 2016’da Türkiye’nin 12,3 milyar dolarlık yatırım aldığı biliniyor. Bu yıl sonunda bu rakamın daha da artması öngörülüyor.