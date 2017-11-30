Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Ankara Sanayi Odasının (ASO) kasım ayı meclis toplantısında bir konuşma yapan Bakan Elvan, Türkiye açısından sıra dışı bir yıl olan 2016’nın ardından hükûmet olarak iş dünyasına destek verdiklerini söyledi ve “Bu desteği vermeseydik tablo çok farklı olurdu” dedi. Aldıkları tedbirler sayesinde başta Avrupa olmak üzere dünya ekonomisi ve ticaretinde yaşanan canlanmayı fırsata çevirdiklerine dikkati çeken Elvan “Bu sayede ne oldu? 2017’nin ilk yarısında yüzde 5’in üzerinde büyüme performansı gerçekleştirdik. Üçüncü çeyrekte muhtemelen yüzde 10 civarında büyüme gerçekleşebilir. Öncü göstergeler bunu gösteriyor. 2017’nin bütününe baktığımızda yüzde 6’nın üzerinde bir büyüme gerçekleştirebileceğimizi bugünden söylemek mümkün” dedi. Elvan, bu yıl yeni bir ihracat rekorunun gelebileceğini, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını ifade etti.