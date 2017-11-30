Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Actera Group Gratis’e ortak

Özel sermaye şirketi Actera Group, Sedes Holding bünyesindeki Gratis’e ortak oldu. Hisse satış oranı ve fiyata dair açıklama yapılmazken, ortaklıkla birlikte tarafların Gratis’in ulusal ve uluslararası pazarlarda gelişimi için birlikte çalışacağı belirtildi. Gratis Yönetim Kurulu Başkanı Demir Sabancı “Bu ortaklıkla şirketin büyümesi daha da hızlanacak. Gratis’in sahip olduğu lider konumunu, önce bölgesel, sonra da küresel boyuta taşımak istiyoruz” dedi.

Kişisel bakım ürünleri perakendeciliği alanında faaliyet gösteren Gratis 500’den fazla mağaza ile faaliyet gösteriyor. Actera Group danışmanlığını yaptığı fonların 2,8 milyar doları aşan varlık bazı ile Türkiye’deki yatırımlara odaklanmış en büyük özel sermaye şirketi konumunda bulunuyor. Actera Group’un, Türkiye’de Mey İçki, Mars Cinema Group, Joker, Kâmil Koç, U.N. RO-RO gibi şirketlerde ortaklığı var.

İzmirli Altınyağ’a 34 milyon $ sermaye

İzmir'in köklü sanayi kuruluşlarından Altınyağ Kombinaları A.Ş, Avrupa’nın en büyük yağlı tohum karımı ve tarımsal emtia şirketi Sodrugestvo Group S.A ile 34 milyon dolarlık varlık satışı için iyi niyet mektubu imzaladı. İmza töreni Lüksemburg’da Altınyağ Kombinaları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, Sodrugestvo LLC Yönetim Kurulu Başkanı Alexandre Luchenko ile her iki şirketin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti. Niyet mektubuna göre, önümüzdeki 3 aylık süreçte teknik, hukuksal, vergisel, çevre, finansal, legal konularda inceleme yapılacak. Yapılacak incelemelerin olumlu sonuçlanmasından sonraki 3 aylık dönemde de devir işlemleri için yapılacak resmi prosedür ile süreç tamamlanacak.