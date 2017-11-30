Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlak verigisi ödemeleri 30 Kasım (Bugün) itibarıyla sona erecek. Peki emlak vergisi nereye ödenecek, emlak vergileri nasıl hesaplanıyor? Ödemek istediğiniz taşınmazın bulunduğu belediyeye başvurarak emlak vergisini ödemesini yapabilirsiniz. 2017 senesinin emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri bugün sona erecek. Emlak verigisi ödemelerini yapmayanlar, internetten yada vergi dairelerinden ödemelerini gerçekleştiriyorlar. Peki emlak vergisi nereye ödenecek, emlak verigisi nasıl hesaplanır, emlak vergisinde son gün ne zaman? İşte detaylar...

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Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler ile emekli, dul, yetim, gazi ve engelliler, eğer faiz, kâr payı ve temettü geliri toplamı bu yıl 30 bin lirayı geçmiyorsa emlak vergisi ödemek zorunda değil. 2017 yılının emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri kasım ayında başladı. Son ödeme günü 30 Kasım 2017 Perşembe. Tam da taksit ödeme günü gelmişken bir gerçeği hatırlamakta fayda var. Öyle bir gerçek ki belki de ödememeniz gereken emlak vergisini ödüyorsunuz.

Habertürk'ün haberine göre ev sahiplerinin tümü emlak vergisi ödemek zorunda ancak bazıları için vergi yok. Bunlardan ilki emekli, gazi, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelliler. Kanunda "gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanlar" diye geçiyor. Diğerleri ise hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler. Yalnız kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç. Bu vergiyi ödemeyecek bir başka kesim ise engelliler. Önemli bir konu da Türkiye sınırları içinde bulunan tek mesken şartına brüt 200 m2'yi geçmeme şartı da eklenmiş. Yani evi 200 metrekarenin üstünde olan ve diğer yandan birden fazla evi olanlar bu istisnadan yararlanamıyor. Ayrıca, sadece dinlenme amacıyla kullanılan meskenlerde de vergi ödenmek zorunda.

ARTIK BELGELEMEK YOK

2005 yılına kadar emlak vergisi ödememek için işsizlerin birçok belgeyi toplayıp belediyeye vermesi gerekiyordu. 2005'te çıkarılan bir tebliğ ile ise sadece hiçbir geliri olmadığını taahhüt ederek emlak vergisinden kurtuluyor. Tebliğin adı 44 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Tabii bu taahhüdün doğru olması gerekiyor. Günümüzde kişilerin çalışıp çalışmadığını belgelemek o kadar da zor değil.

Hiçbir geliri olmadığını belgelemek yerine bu taahüdü verenlerin emlak vergisi ödememesi için hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri, ticari, sinai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz ve temettü geliri veye benzeri bir gelirinin olmaması şart.

GELİR AYLIK 2.500 LİRA OLSA BİLE

Bir kesim var ki onların geliri bu yıl için toplamda 30 bin lira, aylık 2 bin 500 lira olsa bile emlak vergisi ödemesi gerekmiyor. Bu da bir tebliğ ile sağlanmış. Tebliğ, parasını bankaya yatıran emekli, işsiz ve ev hanımlarının durumunu düzeltmek için çıkarılmış. Bu haktan başta belirttiğimiz iki kesim yararlanabiliyor.

Bunlardan ilki emekli, gazi, dul, yetim ve engelliler. İkincisi ise hiçbir geliri olmadığını taahhüt edenler. Bu iki kesimin elde ettiği her türlü menkul sermaye iradı (yani hisse temettü, kâr payı, faiz gelirleri) gelirin emlak vergisi ödediği yıldan bir önceki yıl Gelir Vergisi Kanunu'yla belirlenen tarifenin ikinci diliminde yer alan tutarı geçmiyorsa bu vergiyi yine de ödemek zorunda değil.

Bu tutar 2016'da 30 bin lira olduğu için bu yıl ayda 2.500 lira faiz, kâr payı geliri olanlar bile bu olanaktan yararlanabiliyor. Yalnız gelirin sürekli olması özelliğinin göz önüne alındığını da belirtelim. Eğer bu geliri sürekli elde ediyorsanız belediye ile sorununuz olabilir.

İŞTE NASIL ÖDEYECEĞİNİZE DAİR DETAYLAR...

Emlak vergisi nereye ödeniyor?

Emlak vergisini ödemek istediğiniz taşınmazın bulunduğu belediyeye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca emlak vergisini ödeme işlemini belediyeye gitmeden de yapmanız mümkün. PTT ile havale ile ya da emlak vergisi mükellef numarası kullanılarak yapılabiliyor. Bununla birlikte e-belediye sistemiyle de ödemeler gerçekleştirilebiliyor.

2017’de satın alınan evin emlak vergisi ödeniyor mu?

Mülk sahipleri yeni aldıkları konut-işyerini ilgili belediyeye bildirmek zorunda. İlk yıl alıcı vergi ödemiyor. 2017’de alım yapan alıcı için ilk emlak vergi ödemesi 2018’de başlıyor.

Emlak vergisi nasıl hesaplanıyor?

Vergi ödemesi arsa, arazi, mesken ve işyerleri için farklı oranlarda, vergi yılı içerisinde asgari rayiç değerler üzerinden hesaplanıyor. Ayrıca gayrimenkulun bağlı olduğu belediye eğer Büyükşehir Belediyesi ise ödenmesi gereken vergi 2 katı çıkıyor. Örneğin normal belediyelerde binaların emlak vergisi binde 2 iken, büyükşehir belediyesinde emlak vergisi binde 4 olarak hesaplanıyor.

Emlak vergisi ne zaman ödeniyor?

Emlak vergisi ödemeleri yıl içerisinde iki taksit halinde ödeniyor.

Emlak vergisinin birinci taksidi 31 Mayıs tarihinde son buldu. İlk taksidi ödemeyen mükelleflerin, aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı ödemeleri gerekiyor.

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri ise 30 Kasım 2017 tarihinde son bulacak. Belediyelerce belirlenen tarihte ödeme yapmayan kişilerin banka hesaplarından otomatik olarak vergi borcu tahsil edilebiliyor.

Emlak vergisini kimler ödemiyor?

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan;

-Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,

-SGK’dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler, (ve bunların dul ve yetimleri)

-Engelliler,

-Gaziler,

-Şehitlerin dul ve yetimleri, indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyorlar.