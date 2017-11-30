Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği’ne göre şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtların 1 Aralık 2017 - 1 Nisan 2018 tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları mecburidir. Kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki bütün lastiklerinin, kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin bütün lastiklerinin, ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerinin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gerekmektedir. Kış lastiği bulunmayan araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilecektir. İilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren yolcu ve eşya taşımasında kullanılan ticari araçlarda da 16 Aralık 2017 - 1 Mart 2018 tarihleri arasında kış lastiği kullanılması mecburidir. Kış lastiği kullanmayanlar için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesinde belirlenen para cezası uygulanacaktır. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, trafik ekipleri ve belediyeler tarafından gerekli denetimler yapılacak, kurallara ve alınan kararlara aykırılıkların tespiti halinde işlem yapılacaktır” denildi.