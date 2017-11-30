Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 162 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162,20 liradan, bin 68 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 85 liradan, 148 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152 liradan, bin 43 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 63 liradan, 522 liradan alınan Yarım Ziynet 532 liradan ve 261 liradan alınan Çeyrek Ziynet 266 liradan satıldı.