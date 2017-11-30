Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Artık KOSGEB'de esnaflara yönelik, hizmet erbabına yönelik bölümü ayıralım, bunu bir bakanlığa verelim istiyoruz. KOSGEB üzerinden esnaflara verilen kredilerde problemler çıkıyor, alımı için birçok şart getiriliyor çünkü oradaki bürokrat esnafı tanımıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız konuya olumlu bakıyor. Siz de destek olursanız esnafımıza daha hızlı ulaşabileceğimiz bir finansman kaynağı ortaya koyabilir, burada yapacağımız modellemelerle daha farklı destekler üretebiliriz. Önümüzdeki aylarda bunu da neticelendirmiş oluruz. En önemli sorunlarımızdan biri de zincir marketlerin hızla çoğalması. Bu noktada da çalışmalarımızı hızlandırmamız, esnafımızı rahatlatmamız lazım."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesiyle ilgili iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Tüfenkci, “Birilerinin değirmenine su taşımak muhalefet olmamalı. Sen bir partinin genel başkanısın. Bir iddiada bulunuyorsan, ispat etmek zorundasın. Hadi bu suç değil dedin. Savcı ile ne işim var dedin. O zaman medyaya ver, esnaf kardeşime ver, Bendevi Başkanıma ver, esnaf karar versin. Yalanla, dolanla, iftirayla muhalefet olmaz. Bunların boş konuşmalarının ülke ekonomisine maliyeti var ve bu maliyeti benim esnaf kardeşim ödüyor.” ifadelerini kullandı.

"Bu yıl 210 bin 747 yeni iş yeri açıldı"

Tüfenkci, esnafa kullandırılan kredi faizlerinde önemli iyileştirmeler yaptıklarını, kredi üst limitlerini işletme kredileri için 200 bin liraya, yatırım kredileri için 500 bin liraya çıkardıklarını bildirdi.

Bu yıl itibarıyla 210 bin 747 yeni iş yeri açıldığı ve farklı nedenlerle 87 bin iş yerinin kapatıldığı bilgisini veren Tüfenkci, "Esnaf ve sanatkarların piyasa şartlarına karşı mutlaka korunması ve güçlendirilmesi gerekiyor. Esnafımızı büyütüp tüccar haline getirmeyi, tüccarımızı büyütüp sanayici yapmayı hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

PTT ile de esnaf ve sanatkarlar için iş birliği yaptıklarını açıklayan Tüfenkci, "Esnafımıza ayrıcalıklı işlem yapılacak, çok farklı avantajlar sağlanacak. Çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz, yakında lansmanını yapacağız." diye konuştu.