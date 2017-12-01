Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 331,67 puan (yüzde 1,39) değer kazanarak 24.272,35 puana yükseldi. İlk kez 24 binin üzerine kapanan endeks, ayrıca kasım ayını son 20 yılın en iyi performansıyla tamamladı.

Benzer şekilde, Standard & Poor's 500 Endeksi de 21,51 puan (yüzde 0,82) artışla 2.647,58 puana ulaşarak rekor tazeledi. Dün yüzde 1'in üstünde değer kaybeden Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 49,58 puan (yüzde 0,73) yükselişle 6.873,97 puandan kapandı.

Endekslerin alış ağırlıklı seyretmesinde ABD'de açıklanan olumlu veriler ve şirket finansallarının yanı sıra vergi reformuna yönelik beklentilerin güçlenmesi etkili oldu.

ABD’de bu sabah açıklanan verilere göre, kişisel harcamalar ekimde beklenti paralelinde yüzde 0,3 artarken, kişisel gelirler yüzde 0,4 artarak beklentinin hafif üstüne çıktı.

Ayrıca ABD Merkez Bankası Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 1,4 artarak beklentiyi karşıladı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise geçen hafta 238 bine gerileyerek beklentinin altında kaldı.