Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN BURSA

Birçok insanın tutkusu otomobil... Geçmişte daha çok erkekler tarafından ilgi duyulan, kullanılan, üretilen, tutku hâline getirilen otomobil dünyasında bugün çok daha fazla kadın var. Otomotiv şirketlerinin ofis ve yönetim bölümlerinde yer alan kadın sayısında artış bilinen bir gerçek ama son dönemde otomobil fabrikalarında da çok sayıda kadın görmek mümkün. Hatta üretimdeki kadın oranının yüzde 17’lere yükseldiği bir gerçek. Yine eskiden erkeklerin hâkim olduğu tasarım aşamasında şimdi yine çok sayıda kadın var ve bu kadın varlığı sürücü güneşliğine ayna, fuşya rengi otomobil, dış boya rengine göre döşeme gibi farklılıkları da gündeme getirdi. 1968 yılında kurulup 1971 yılında üretime geçen, Türkiye’nin otomobil üreticilerinden TOFAŞ, otomotiv sanayisine olan ilginin artması üzerine bir ilke imza atarak fabrikasını halka açıyor. 2018 yılında kuruluşunun 50’nci yılını kutlayacak olan Tofaş, bu kararla bir otomobilde 5-6 bin parçanın nasıl bir araya geldiğini, robotlu üretimin nasıl yapıldığını, birkaç metrekare sacın nasıl otomobile dönüştüğünü görmek isteyenlere fabrikalarını gezdirecek.



13 YAŞINDAN BÜYÜKLERE

Dün başlayan geziler öncesinde davet edildiğim fabrikayı gezimize eşlik eden Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, uygulamayı “Kuzey Amerika ve Avrupa’da olduğu gibi ilgilenen, merak eden herkesin, hatta turistlerin bile fabrikamızı görmelerine imkân sağlayacağız. Buna ‘Otomotivde sanayi turizmi’ de diyebiliriz.” diye özetledi. Eroldu’nun böyle açıkladığı fabrika turu salı ve perşembe günleri 2’şer seans olarak düzenlenecek ve her seansta 20 kişi olacak. 13 yaş ve üzerinde ziyaretçilerin kabul edileceği ziyaretler için TOFAŞ’ın internet sitesinden rezervasyon yapılabilecek. En küçük parfüm zerresinden etkilenebildiği için boya ve gizlilik sebebiyle de Ar-Ge bölümü ziyaret sırasında videolar aracılığıyla tanıtılacak.



Üretimin her alanında yüzlerce kadın var

Geçtiğimiz günlerde ‘otomotiv sektöründe kadın sayısının artırılması’ amacıyla düzenlenen bir toplantıda verilen rakamları TOFAŞ fabrikasında bire bir görme imkânı da buldum. Yönetim kademelerinde, ofislerde, iş güvenliğinde, ve bantlarda, her yerde kadın etkisi hissediliyor. Yıllar önce yurt dışında bir otomobil fabrikasının üretim bandında çalışan kadın görünce şaşıran ben, TOFAŞ’ın üretim bantlarında çok sayıda kadın görünce mutlu oldum. Evet, TOFAŞ’ın 10 bin çalışanının 900’ü kadın. Bunların 500’ü saha, 400’ü ofis çalışanı. Üretim bantlarında çalışan kadın oranı yüzde 5’i bulurken, ofislerde bu oran yüzde 21’lerde...





Rakamlarla TOFAŞ Otomobil fabrikası

¥ Fabrika 1968’de kuruldu, 1971’de üretime başladı.

¥ Yılda 400 bin araç üretiliyor.

¥ Fiat-Chrysler Automobiles dünyasında, yani Amerika ve Avrupa’da tüm fabrikalar içinde 2016’da bandından en çok otomobilin çıktığı fabrika TOFAŞ oldu.

¥ Geçen yıl 383 bin 400 adet üretim yapıldı. Bantlardan günde 1500 otomobil çıkıyor. 3 vardiya 280 gün üretim yapılıyor.

¥ Üretimin büyük bölümü ihraç ediliyor. İç pazar satışları da bu yıl 2 puan arttı.

¥ Üretimde 853 robot kullanılıyor. 2015’te tek başına en çok satılan otomobil olan Egea’nın ise yüzde 95’ini robotlar üretiyor.

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi

Tofaş’ın 2002’de restore ederek Bursa’ya kazandırdığı Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi Anadolu’da tarih boyunca ortaya çıkmış olan araba kültürünü ve arabacılık birikimini, Türkiye otomotiv sanayinin gelişimine bağlayarak aktarıyor. Müzede sergilenen bu Murat 124 ise, fabrikadan çıkan ilk otomobil ve şasi numarası 0000001.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA EGEA

Egea... TOFAŞ’ın bir anlamda gözdesi. 2015’te model olarak yılın en çok satılanı oldu. Dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Fabrikada bizleri ağırlayan TOFAŞ CEO’su ve TOFAŞ Fabrika Direktörü Erdal Şimşek, Fiat Egea Sedan’ı Meksika’ya Dodge markası ve Neon modeliyle gönderdiklerini, Suudi Arabistan’da da yine Dodge markasının gücü nedeniyle bu markanın basıldığını söyledi.