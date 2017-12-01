Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Lirası dün pozitif ayrıştı ve dolar karşısında en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi oldu.Dün döviz piyasasında güne 3,9591'den başlayan dolar/TL, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1'lik azalışla 3,9188'den tamamladı.

Dolar/TL bugüne ise sınırlı düşüşle başlarken, yüzde 0,2 artışla 3,9250 seviyelerinden işlem görüyor.

Euro/TL de yüzde 0,4 yükselişle 4,6825'ten alıcı buluyor. Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de vergi reformuna yönelik gelişmelerin de döviz piyasasında belirleyici rol oynayacağını kaydetti.

Son 10 gündür dolar/TL'nin 3,90-3,98 bandındaki hareketlerinin yoğunlaştığını, bu seviyelerin destek ve direnç olarak izleneceğini vurgulayan uzmanlar, söz konusu bandın dışına çıkılması halinde kırılma yönüne doğru işlemlerin ivme kazanabileceğini dile getirdi.

KAPALIÇARŞI'DA DOLAR VE EURO NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 3,9210 liradan alınan dolar, 3,9230 liradan satılıyor. 4,6770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6790 lira olarak belirlendi. Dün kapanışta doların satış fiyatı 3,9380 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6770 lira olmuştu

09:10 Borsada bugün ne bekleniyor?

Analister, yüzde 1,6 değer kazancıyla 103 bin 984'ten kapanan BIST10 için bu sabah şu görüşlerde:

Ak Yatırım

"BIST'te tepki çabası görmeye devam ediyoruz. Dün nispeten daha güçlü bir hareket görmüş olsak da kısa periyot için takip ettiğimiz seviye henüz geçilmiş değil. Saatlik bazda takip ettiğimiz ve geçiş seviyesi olarak gördüğümüz aralık 104.500-105.500 bandına gelmiş durumda. Bu seviyeye kadar yaşanacak yükselişleri sınırlı tepki hareketi olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Kısa periyotta, çok kısa vadeli ortalamalar yukarı eğilim sergilese de halen uzun vadelilerin altında seyrediyor. Dolayısıyla henüz iyimser değiliz. Belirtiğimiz direnç bölgesinin aşılması durumunda ancak kısa periyot için OLUMLU yönde görüş değişikliği belirtiyor olacağız"

QNB Finansinvest

"Endekste günün hafif alıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. Global piyasalarda genel olarak olumlu hava korunuyor. Endekste 103 bin 500 direncinin aşılması ile bu seviye destek haline gelirken, 105 bin direncini hedefliyor."

Ziraat Yatırım

"Kısa vadeli dipten toparlanma eğilimi gözlemlense de, orta vadeli göstergelerde zayıf görüntünün değişmesi için net bir sinyal gözükmemekte. İlk etapta, orta vadeye yayılacak bir toparlanmanın görülmesi için 105bin seviyesinin üzerinde güç kazanılması gerektiğini düşünüyoruz. Günlük bazda ise 105.300/600 güçlü bir direnç olarak takip edilebilir. Gün içinde 103.300 desteğinin üzerinde kalınması durumunda söz konusu direnç bölgesi hedefte kalabilir. Ara direnç 104.550 seviyesinde. Diğer yandan, endeksin 103.300 desteğinin altına sarkması durumunda satış baskısı belirginleşebilir ve bir sonraki destekler olan 102.650 ve 102.200 gündeme gelebilir"

09:05 Global piyasalarda neler oluyor?

Anadolu Yatırım'ın Güne Bakış notunda, global piyasalarda son gelişmeler şu satırlarla özetlendi:

"Kurdaki yaşanan gevşemenin desteğiyle BIST100 endeksi günü yüzde 1,6 primle 103.984 puandan tamamladığı günde ABD tarafında beklentileri karşılayan kişisel gelir-gider ve PCE fiyat endeksini takip ettik. ABD'de Ekim ayında kişisel giderler beklentiler paralelinde yüzde 0,3 artış gösterirken, kişisel gelirler yüzde 0,3 artış beklentisinin üzerinde yüzde 0,4 artış gösterdi. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE fiyat endeksi ise yüzde 1,3'den yüzde 1,4'e yükseldi. Diğer yandan arz kısıntısının 2018 yılı sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlanmasıyla Brent petrolün varili yaklaşık yüzde 1 yükselerek küresel piyasalardaki alımlara destek verdi.

Yeni güne piyasalar zayıf bir başlangıç yapıyor. Dün rekor kapanış gerçekleştiren Wall Street endekslerinin ardından bu sabah vadeliler yüzde 0,06 ekside. Asya piyasalarında ise görünüm karışık. Beklentilerin bir miktar altında gelen imalat PMI verisinin ardından Shanghai endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, Nikkei endeksi yüzde 0,56 primli. USDTRY ise dolardaki zayıf seyirle birlikte yatay hareket ediyor. An itibariyle kurda işlemler 3,9238'den geçmekte.

Haftanın son işlem gününde veri akışı düne göre zayıf olacak. Sabah Çin'den aldığımız imalat PMI verilerinin ardından günün kalanında sırasıyla Türkiye, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'den imalat PMI verilerini alacağız. Diğer yandan ABD vergi reformuna ilişkin gelişmeler de takip edilecek.

Bugün Fed Başkanlarının ajandası ise yoğun. Bu sabah FOMC'de oy hakkı bulunmayan Cleveland Fed Başkanı Mesters Aralık ayında faiz artışı için tüm gerekçelerin bir araya geldiğini ifade eden Fed Başkan adayı Powell'e katıldığını ifade etti. Başkan adayı Powell'in oylaması haftaya Salı günü Senato Bankacılık Komitesi'nde gerçekleşecek. Saat 17:05'de FOMC'de daimi oy hakkına sahip NY Fed Başkanı Bullard'ın, saat 17:30'da yine oy hakkına sahip üye Dallas Fed Başkanı Kaplan'ın, saat 18:15'de oy hakkı bulunan Philadelphia Fed Başkanı Harker'ın açıklamaları bulunuyor."

08:10 TL'de günün ilk işlemleri

Piyasalar, ABD'de devam eden Atilla davasında tanık koltuğunda yer alan Reza Zarrab'ın ifadelerini yakından izlemeye devam ederken Türk Lirası nispeten sakin bir seyir izliyor.

Dolar/TL'de bu sabahki işlem bandı 3,9120-3,9253 oldu ve son kotasyon 3,9226 ile dünün yüzde 0,10 üzerinde.

Dolar kuru dün 3,9645'ten 3,9040'a kadar gerilemiş, Türkiye'de piyasa kapanışından sonra ise bir miktar yukarı yönde hareketlilik göstermişti.

Euro/TL 4,6756'da, dünün yüzde 0,20 üzerinde.

Sterlin/TL 5,3084. Sterlin TL karşısında yüzde 0,15 değer kazanıyor.

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