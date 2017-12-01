Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİM tarafından, bu yılın kasım ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı. Buna göre, kasımda ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,2 artarak 13 milyar 629 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece, ihracat tarihindeki en iyi üçüncü kasım ayı rakamları elde edildi.



İhracat, yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,7 artışla 142 milyar 663 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ise yüzde 10,5'lik artışla 155 milyar 443 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.



Miktar bazında rakamlara bakıldığında, ihracat, kasımda yüzde 6,5 artışla 9,7 milyon ton, ocak-kasım döneminde yüzde 11,3 yükselişle 105,4 milyon ton düzeyinde gerçekleşti.

Fotoğraflar: Bünyamin Çelik