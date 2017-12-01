Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurum, tüketicilerin elektriğini istediği tedarikçiden alabilme sınırı olarak bilinen serbest tüketici limitini 2003'ten bu yana kademeli olarak azaltıyor.

Ekim ayında Türkiye'de toplam serbest tüketici hakkından yararlanan abone sayısı 4 milyon 711 bin 967'ye ulaştı. Bu sayının 3 milyon 330 bin 562'sini mesken, 1 milyon 315 bin 585'ini ticarethane, 19 bin 32'sini sanayi, 6 bin 424'ünü aydınlatma ve bin 690'ını tarımsal sulama aboneleri ve 38 bin 674'ünü de diğer gruplar oluşturdu.

EPDK'nın serbest tüketici limitini yıllık 2 bin kilovatsaate düşürmesiyle, aylık elektrik faturası yaklaşık 68 lira ve üzeri olan 3 milyon 661 bin abone daha elektriğini istediği tedarikçiden alabilecek. Böylece, Türkiye'de serbest tüketici olma hakkını kazanan toplam abone sayısı 13 milyon 232 bin kişiye ulaşacak.



Serbest tüketiciler, tedarikçilerle yapacakları ikili anlaşmalar üzerinden elektrik alabilecek ve kontrat süreleri bittiğinde tedarikçilerinin çalışma performansını değerlendirebilecek.

EPDK serbest tüketici limitini, piyasa işletmecisinin işlem kapasitesi, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin serbest tüketici verileri ve piyasanın üretim kapasitesi gibi kriterlere göre belirliyor.