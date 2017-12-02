Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 40,76 puan (yüzde 0,17) değer kaybaderek 24.231,59 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,36 puan (yüzde 0,20) azalarak 2.642,22 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 26,39 puan (yüzde 0,38) gerileyerek 6.847,59 puana indi.

Endekslerin satış ağırlıklı seyretmesinde Flynn’in Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI’a yalan söylediği suçlamasını kabullenmesi etkili oldu.

Flynn’in Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ile iş birliği yaptığına işaret eden gelişme, doların da değer kaybetmesine yol açtı. Doların, avro, yen, sterlin, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere en büyük altı rakibine karşı performansını ölçen Uluslararası Dolar Endeksi 93,21’den 92,85’e geriledi.