Bakanlar Kurulunun "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kuru baklagillerden tohumluk olmayan fasulye türleri, barbunya, nohut ve börülce ithalatında AB, EFTA, Bosna-Hersek, Güney Kore, Malezya, D-8 ülkeleri ve diğer ülkelerden yapılacak ithalatta gümrük vergisi oranı sıfır olarak uygulanacak. Bu ürünler için söz konusu gümrük vergisi oranı 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren AB, EFTA, Malezya, D8 ülkeleri ve diğer ülkeler için yüzde 19,3, Güney Kore için yüzde 8,7'e çıkacak.
Kuru fasulye, nohut ve barbunya ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
02.12.2017 - 11:20 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuru fasulye, barbunya, nohut ve börülce ithalatında gümrük vergisi oranları sıfıra indirildi.
Etiketler : Kuru fasulye,barbunya,nohut,börülce,
524282 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/524282.aspx
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