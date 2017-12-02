Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli koridorlardan olan Rize-Erzurum karayolunun Ovit Dağı Geçidi'nde inşa edilen tünelin 14 bin 200 metre uzunluğunda çift tüpten oluşan ve Türkiye'de bitmiş olan en uzun tünel olduğunu söyledi.

Ovit Tüneli projesinin önemine değinen Arslan, "Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayacak olan proje, Karadeniz trafiğinin Nahçivan'a, İran'a, Gürcistan'a, Ermenistan'a gidişini kolaylaştıracak." diye konuştu.

"PLANLANANDAN 10 GÜN ÖNCE GEÇİŞLERİ VERDİK"

Arslan, önceki yıllarda kar yağışı nedeniyle Ovit Geçidi'nin trafiğe kapatıldığını hatırlatarak, "Bu mevsimlerde özellikle Ovit Geçidi, geçit vermediği için biz oraya araçların gidişini yasaklıyorduk ve araç gidişine izin vermiyorduk, kışın 3-4 ay orası tamamen kapanıyordu. Dün itibarıyla Ovit Tüneli'ni açmayı hedeflemiştik ancak yaklaşık 10 gün önce yağan kar nedeniyle Ovit Dağı'nın geçit vermediğini görünce planlanandan 10 gün önce kontrollü bir şekilde geçişleri verdik." diye konuştu.

Tünelde bir gidiş bir geliş şeklinde ulaşım sağlandığını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Ovit Tüneli'nin iki tüpünden bir tanesini hizmete sunduk, bir gidiş bir geliş olarak, bir tüp insanlarımıza hizmet edecek. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında da Ovit'teki ikinci tüpü bitirerek, iki gidiş iki geliş hizmet edecek şekilde insanımızın, sürücülerimizin, misafirlerimizin hizmetine sunacağız. Türkiye'nin en büyük tünelini bitirmiş olduk. Bu kış bir gidiş bir geliş olarak tünelin bir tüpünü hizmete verdik."

"CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN'A TEŞEKKÜRLER"

Arslan, tünelin hizmete girmesinin vatandaşları da oldukça memnun ettiğini belirterek, "Milletimizin memnuniyeti görülmeye değer. Gerçekten hem teşekkür ediyorlar hem şükran duyuyorlar hem de ülkemizin geldiği nokta adına kendilerine gurur da çıkartıyorlar. Biz de bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a, bakanlık olarak yaptığımız çalışmalarda bize verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

OVİT TÜNELİ YAPIM SÜRECİ

İlk olarak 1880 yılında Osmanlı Devletinin kalkınma planında "Rize-Erzurum Karayolu ve Tüneli Projesi" olarak gündeme gelen Ovit Tüneli'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, başbakanlığı döneminde 13 Mayıs 2012'de atıldı. Tünelde "ışık göründü" töreni ise 11 Kasım 2016'da Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'de hizmete giren en uzun tünel olan Ovit Tüneli'nin giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre, tünel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olarak gerçekleştirildi. Kazı ve kaplama betonu imalatı tamamlanan Ovit'in bin 710 metre uzunluğunda yaklaşım tüneli ve bin 369 metre uzunluğunda çığ tüneli bulunuyor.

Tünelin hizmete girmesiyle 250 kilometre olan Rize-Erzurum karayolunun uzunluğu, 200 kilometreye düşüyor. Rize'nin İkizdere ilçesinde Ovit Dağı'nda yapılan tünelde, trafik işaretleme ve ışıklandırma çalışmaları sürdürülüyor.

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