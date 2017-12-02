Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer ve Beykoz'da sahil şeridinde genişletme ve düzenleme çalışması yürütüyor.Çalışmalar, Sarıyer'de Emirgan-Bebek-Aşiyan, Beykoz'da Çubuklu-Paşabahçe ve Kanlıca-Çubuklu arasında devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, deniz doldurulmadan sahil bandı denize kazıklar çakılarak ortalama 5 metre genişletiliyor. Sahile yürüme ve bisiklet yolları, balık tutma iskeleleri ve sahildeki trafiği rahatlatmak amacıyla otoparklar yapılıyor.

OCAK 2018'DE BİTECEK



Genişletme çalışmaları bittiğinde sahiller daha gezilir ve yaşanır bir duruma gelecek. Sahil genişletme çalışmaları kapsamında Emirgan sahiline, 5 metre genişliğinde 50 metre uzunluğunda 5 balık tutma iskelesi, bin 135 metre yürüyüş ve bisiklet yolu ile 124 kapasiteli otopark yapıldı.

Bebek-Aşiyan sahilinde, 5 metre genişliğinde 50 metre uzunluğunda 5 balık tutma iskelesi ve bin 600 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu ile 143 araç kapasiteli otopark inşa edildi. Emirgan-Bebek-Aşiyan'daki çalışmalar, Ocak 2018 sonu itibarıyla bitirilecek.Beykoz ilçesindeki Kanlıca-Çubuklu sahilinde 5 metre genişliğinde, 50 metre uzunluğunda 4 balık tutma iskelesi ve bin 399 metre uzunluğunda yürüyüş ve 40 araçlık otopark yapılırken, Çubuklu-Paşabahçe sahilinde yine 5 metre genişliğinde, 50 metre uzunluğunda bin 300 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu ile 67 araç kapasiteli otopark inşa edildi. Buradaki çalışmalar ise bu ayın sonunda bitmiş olacak.