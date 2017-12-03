Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sırada bekleyen birçok halk arz için “daha fazla yabancı yatırımcı” çekecek bir düzenlemeye imza attı. SPK tarafından, sermaye piyasası araçlarının satışı tebliğinde yapılan değişiklik ile halka arzlarda yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek oran yüzde 20’den yüzde 10’a çekildi. Yurt içi bireysel yatırımcılara halka arzdan tahsis edilecek oran ise yüzde 10’da bırakıldı. Böylece daha önce halka arzlar için yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılara tahsis edilen yüzde 30’luk oran, yüzde 20’ye geriledi ve yabancı yatırımcılara daha fazla alan açıldı. Yeni tebliğ kapsamında, SPK’nın halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarından yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek asgari oranları sıfıra indirmesine veya artırmasına da imkân tanındı.



‘BÜYÜK’LERE TEŞVİK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, “Bu düzenleme, büyük şirketlerin halka arzını kolaylaştırmak amacıyla yapılmış bir işlemdir. Önümüzdeki aylarda çok büyük halka arzlar olacak. Milyar dolarlık halka arzlar bekliyoruz. Yüzde 20 halka arz payı dediğimiz zaman, 100 milyonluk şirkette 20 milyon yapıyor ama 3 milyar dolarlık bir halka arzda 600 milyon dolar yapıyor. Dolayısıyla daha büyük halka arzların daha fazla satılması için, yurt içi kurumsal yatırımcı tabanını yüzde 10’a çektik. Böylece büyük şirketlerin halka arzını kolaylaştıracağız” dedi. Birçok halka arz işlemine aracılık eden ÜNLÜ & Co CEO’su Mahmut Ünlü, 2018’de 3,5 milyar dolar düzeyinde halka arz olacağını tahmin ettiklerini belirterek, “EnerjiSA, Medical Park, Şok, Memorial, Defacto şirketlerinin halka arzı planlanıyor” bilgisini vermişti.