TURYAP Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çağlar, İstanbul’un dış çeperlerinde ciddi bir gayrimenkul stokunun bulunduğunu belirterek, “Şu anda bizim tahminlerimize göre İstanbul’da 300 bin sıfır konut satılmayı bekliyor” dedi. Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Tuzla, Kurtköy, Çekmeköy, Sultanbeyli gibi ilçe ve bölgelerde yeni yerleşim yerlerinin oluştuğunu anlatan Çağlar, “Bu stoku tüketmek isteyen konut sahipleri ciddi kampanyalar başlattı. Yıl sonuna kadar zam olmadan ve kampanyalar bitmeden konut almak avantajlı. Satılmayı bekleyen konut sayısı en çok Başakşehir ve Esenyurt’ta. Buralarda bir ailenin oturabileceği 2+1 daireleri bahçe katlarında 150 bin liraya, ara katlarda ise 200 bin liraya bulmak mümkün. Bu fiyatların altında ise konut bulmak çok zor. Merkezi ilçelerde ise gayrimenkuller her zamanki gibi pahalı. Türkiye’de her yıl 600 bin konuta ihtiyaç var. Yeni evlilikler, üniversite kazanan öğrenci sayısı, iş kuran gençler, kalabalık yaşamak istemeyen aileler, bu talebin ana omurgasını oluşturuyor. Son dönemde her yıl satılan konut sayısı 1 milyonu aştı. Gelecek yıl da bu rakamlarda geçekleşmesini bekliyoruz” diye konuştu.