Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin en uzun tüneli Ovit’in bir tüpünün tamamlandığını hatırlatarak, “Yağan kar sebebiyle Ovit Dağı’nın geçit vermediğini gördük. Planlanandan 10 gün önce, kontrollü şekilde tek tüpten geçişleri verdik” dedi. Bakan Arslan, Karadeniz ile Doğu Anadolu’yu birbirine bağlayan en önemli koridorlardan olan Rize-Erzurum karayolunun Ovit Dağı Geçidi’nde inşa edilen tünelin 14 bin 200 metre uzunluğunda çift tüpten oluşan ve Türkiye’de bitmiş olan en uzun tünel olduğunu söyledi. Arslan, önceki yıllarda kar yağışı nedeniyle Ovit Geçidi’nin trafiğe kapatıldığını belirterek, “Ovit Tüneli’nin iki tüpünden bir tanesini hizmete sunduk, bir gidiş bir geliş olarak, bir tüp insanlarımıza hizmet edecek. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında da Ovit’teki ikinci tüpü bitirerek, iki gidiş iki geliş hizmet edecek şekilde insanımızın, sürücülerimizin, misafirlerimizin hizmetine sunacağız. Milletimizin memnuniyeti görülmeye değer. Gerçekten hem teşekkür ediyorlar hem şükran duyuyorlar hem de ülke adına gurur duyuyorlar” diye konuştu.

RİZE-ERZURUM, 50 KM YAKLAŞTI!

Ovit Tüneli’nin temeli 13 Mayıs 2012’de atıldı. “Işık göründü” töreni 11 Kasım 2016’da gerçekleştirildi. Tünelin hizmete girmesiyle 250 kilometre olan Rize-Erzurum kara yolunun uzunluğu, 200 kilometreye düşüyor.