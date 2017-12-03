Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Müdür Kaya Uğur Karayurt, bu modelle Türkiye’de bir ilke daha imza attıklarını belirterek şunları söyledi: Yepyeni bir kullanım ve ücretlendirme modeli geliştirdik. Sektörde malum olduğu üzere üç zamanlı kullanım ve ücretlendirme mevcut. Biz saatlik okuma yapılabilen bir model sunuyoruz. ‘24 Zamanlı’ kullanım ve ücretlendirmeyi teklif ediyoruz. Günü farklı zamanlara bölerek, farklı fiyatlandırma yapacağız. Bu modelle abonelerimiz sadece verimliliğe odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda daha avantajlı, daha iyi fiyatlarla kullanmış oluyor.