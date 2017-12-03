Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Fakıbaka, “Bakanlığımızca yurt içinde satışı yapılan ürünler (TV kanalları, radyo yayınları ve internet vasıtasıyla satışı yapılan ürünler de dahil) denetimden geçirildi. Söz konusu program 81 İl Müdürlüğümüz ve 41 İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüz marifetiyle yürütülmektedir. Yıllık gıda kontrol denetim programının yanı sıra; BİMER, CİMER ve ALO GIDA 174 bildirimleri, ihbar ve şikayet dilekçeleri kapsamında da denetimler gerçekleştirilmektedir” dedi. Fakıbaba, bu kapsamda 2015-2016 döneminde arıcılık ürünlerinde 26 adet toplatma kararı alındığını, 25 firmanın 36 ürünü için işlem yapıldığını ve teşhir edildiğini bildirdi.