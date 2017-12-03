Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gram altındaki yükseliş paralelinde çeyrek altının fiyatı kasım başında bulunduğu 257 liradan, ay sonunda 266 liraya yükseldi. Çeyrek altındaki yükseliş tüketici talebinde düşüşü beraberinde getirirken, bu durum Darphanenin altın üretimi rakamlarına yansıdı. AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, Darphane'de bu yılın kasım ayında 45 bin 289 adet ziynet altın üretilirken, bu üretimin 13 bin 420'si çeyreklik olarak gerçekleştirildi. Söz konusu rakam ise son 25 ayın en düşük seviyesine işaret etti. Darphane, Ekim 2015'te ziynet altınların 8 bin 540'ını çeyreklik olarak üretmişti. Bu yılın kasım ayında üretilen ziynet altının 17 bin 80'i "yarımlık", 14 bin 76'sı "birlik", 558'i "ikibuçukluk" ve 155'i ise "beşlik" olarak gerçekleşti.



- 11 ayda 38,8 ton altın üretildi

Darphane tarafından yılın 11 ayında üretilen 10 milyon 135 bin 756 ziynet altının 7 milyon 673 bin 190'ı "çeyrek", 1 milyon 71 bin 465'i "yarımlık", 1 milyon 230 bin 273'ü "birlik", 158 bin 348'i "ikibuçukluk" ve 2 bin 480'i de "beşlik" olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde, sikkede ise 194 bin 565 "çeyreklik", 31 bin 588 "yarımlık", 1 milyon 229 bin 697 "birlik", 2 bin 700 "ikibuçukluk", 18 bin 210 "beşlik" üretildi. Öte yandan Darphane'de 11 ayda 28,7 ton ziynet, 10 tonu aşkın da sikke (meskük) olmak üzere 38,8 ton altın üretildi.