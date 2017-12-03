Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik dağıtımında vatandaş memnuniyeti öncelikli dönemi denetim alanında da genişletti. Bakanlığa bağlı birimler önce denetimleri inceledi. Denetim heyetlerinde görev yapan personel, elektrik dağıtım şirketleri ve ilgili kamu kuruluşları uygulamada karşılaşılan sorunlar ile tespitler bakanlığa iletildi.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLDİ

Bakan Berat Albayrak'ın talimatı ile başlayan çalışma sonucunda, denetimlerde ve yönetmelikte tespit edilen eksikliklerin giderilerek güncel koşullara ve vatandaş memnuniyeti öncelikli yeni dönem kriterlerine göre yeniden düzenlenmesi kararı verildi. Dün Resmi gazete'de yayımlanan düzenleme ile yeni denetim süreci başlatıldı. Yeni yayınlanan yönetmelikle, TEDAŞ, dağıtım şirketlerini dönemsel değil artık 'anlık' olarak denetleyecek. Altyapı yatırım planlamaları kontrol edilecek. Yatırım kararları vatandaşlardan gelen şikâyetlerin öncelikli çözülmesi konusunda verilecek. Elektrik dağıtım lisansı sahibi şirketlerin faaliyetleri, sadece yılın belli zamanlarında yerinde yapılan denetimlerle denetleniyordu. Bu durum eksiklerin tespit edilmesi ve vatandaş şikâyetlerinin anında çözülmesi için yeterli görülmedi.

ANINDA MÜDAHALE

Yeni yöntemle; anlık ve gerçek zamanlı izleme yapılacak. Özellikle dağıtım şirketlerinin arıza yönetim veya çağrı merkezleri sistemlerine bakanlık yetkilileri bağlantı kurabilecek, bunları takip edebilecek. Böylece, arıza ve diğer müşteri talepleriyle ilgili durumlar takip edilecek. Herhangi bir aksama durumunda gerekli müdahale ve ikazlar ivedilikle yapılabilecek. Örneğin bir arıza ya da vatandaş şikâyetiyle ilgili sonuçların zamanında neden yapılmadığı anında denetlenecek.

YATIRIMDA ÖNCELİK VATANDAŞIN OLACAK

Bakan Albayrak'ın talimatı ile başlatılan "Dağıtım altyapısı yenileme yatırımları" da vatandaş memnuniyetine göre önceliklendiriliyor. Toplamda 18 milyar TL'lik yatırımda öncelik artık en fazla şikâyet gelen ve vatandaşı en fazla etkileyen arızalarda olacak. Dağıtım şirketlerinin yapmayı planladıkları yatırımların arıza sayı ve süresini azaltıp azaltmayacağı, yeni bağlantı taleplerinin karşılanmasına imkân sağlayıp sağlamayacağı, daha kaliteli bir dağıtım hizmeti sunumuna vesile olup olmayacağına dikkat edilerek verimsiz yatırım yapılmasının önüne geçilecek.

LİSANSSIZ YATIRIMCI GÖZETİLECEK

Yeni yönetmelikle, dağıtım şirketlerinin lisanssız elektrik üretimine ilişkin iş ve işlemlerinde her talep sahibine karşı adil, eşit ve mevzuata uygun hareket edip etmediği de denetlenecek. (Sabah)