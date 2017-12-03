Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli ve millî uydu üreterek Türkiye'ye uzayda kulvar atlatan hükûmet, şimdi de uydu fırlatılmasında dışa bağımlılığa son vermek için önemli bir çalışma başlattı. Türkiye'nin kendi uydularını fırlatması için harekete geçen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Uzay Sonda Roketi ve Fırlatma Sistemi Projesi'nin (BURAK) startını verdi. Projeyle uydu fırlatma sistem ve teknolojilerinin yerli olarak geliştirilmesi sağlanacak.

UZAYA BAĞIMSIZ ERİŞİM

Türkiye'nin 2023 hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilmesi öngörülen projeyle uzay projeleri için ihtiyaç duyulan teknolojilerin geliştirilmesi ve uzay tarihçesi kazandırılması amaçlanıyor. Ayrıca, Türkiye'nin uzaya bağımsız olarak erişim yapabilen ülkeler arasında yer alması öncelikli hedef olarak belirtiliyor. Sabah'ın haberine göre, bunun yanı sıra projenin fırlatma teknolojilerine sahip olmanın stratejik önemi ve Türkiye'nin kalkınmasına da sağlayacağı katkıların göz önünde bulundurulmasıyla 2018 yılında başlatılması planlanıyor.