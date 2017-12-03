Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) raporundan derlediği bilgilere göre, mango, ananas, avokado ve papaya gibi taze tropikal meyveler, ticari anlaşmalar ve ulaşımdaki gelişmelerle tüketici tercihlerindeki değişim sayesinde uluslararası gıda ticaretinde hızlı bir büyüme gösterdi.

Tropikal meyvelerin tarımsal gıda ürünleri arasında en değerli kalemi oluşturduğu ifade edilen rapora göre, söz konusu meyvelerin bu yılki ticaret hacmi geçen yıla göre miktar bakımından yüzde 5,2 artarak 7 milyon tona, değer bakımından ise 10 milyar dolara ulaşacak.

Türkiye'de dış ticaret hacmi 5 yılda yüzde 20 arttı

Tropikal meyvelerin Türkiye'nin gıda ticaretindeki varlığı da son yıllarda artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu meyvelerde dış ticaret hacmi 2012 yılında 5 milyon 991 bin 30 dolarlık kısmı ithalat, 33 bin 553 dolarlık kısmı ihracat olmak üzere 6 milyon 24 bin 583 dolar olarak kayıtlara geçti.

Dış ticaret hacmi, geçen yıl 2012'ye göre yaklaşık yüzde 20 artışla 7 milyon 226 bin 669 dolara ulaştı. 2016'da mango, ananas, avokado ve papaya ithalatına ödenen tutar 7 milyon 100 bin 500 dolar olurken, Türkiye'nin bu meyvelerin ihracatından elde ettiği gelir 126 bin 169 dolar olarak gerçekleşti.

2012-2016 döneminde toplam 32 milyon 542 bin 333 dolarlık mango, ananas, avokado ve papaya ithal eden Türkiye, 437 bin 73 dolarlık tropikal meyve ihracatı yaptı.