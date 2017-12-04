Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), bu meyvelerin ticaret hacminin yıl sonunda geçen yıla göre miktar bazında yüzde 5,2 artarak 7 milyon tona ulaşacağını, değer bazında ise 10 milyar doları bulacağını öngördü. FAO’nun Gıda Görünümü raporundan derlenen bilgilere göre, mango, ananas, avokado ve papaya gibi taze tropikal meyveler, ticari anlaşmalar ve ulaşımdaki gelişmelerle tüketici tercihlerindeki değişim sayesinde uluslararası gıda ticaretinde hızlı bir büyüme gösterdi. Raporda, tropikal meyvelerin tarımsal gıda ürünleri arasında en değerli kalemi oluşturduğu ifade edildi. Tropikal meyvelerin Türkiye’nin gıda ticaretindeki varlığı da son yıllarda artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu meyvelerde dış ticaret hacmi 2012 yılında 5 milyon 991 bin 30 dolarlık kısmı ithalat, 33 bin 553 dolarlık kısmı ihracat olmak üzere 6 milyon 24 bin 583 dolar olarak kayıtlara geçti. Dış ticaret hacmi, geçen yıl 2012’ye göre yaklaşık yüzde 20 artışla 7 milyon 226 bin 669 dolara ulaştı. Antalya’da 24 çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor. Alanya’dan Adana’ya kadar uzanan kıyı şeridinin iklimi ve toprağı; muz, papaya, pitahaya, avokado ve kivi yetişmesine imkân sağlıyor. Üreticiler, teşviklerle bu alanda ihracatın artabileceğine dikkat çekiyor.