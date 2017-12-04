Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu E-KPSS puanlarının süresinin 4 yıla çıkarıldığını, bu sürede engellilerin tekrardan sınava girebileceğini ve atamada en yüksek puanın geçerli sayılacağını belirtti. Hibe konusuna da değinen Sarıeroğlu, "İŞKUR’dan kendi işini kurmak isteyenler için hibe desteğinde son gün 11 Aralık. Lütfen gidin başvurularınızı yapın" çağrısında bulundu.