Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu E-KPSS puanlarının süresinin 4 yıla çıkarıldığını, bu sürede engellilerin tekrardan sınava girebileceğini ve atamada en yüksek puanın geçerli sayılacağını belirtti. Hibe konusuna da değinen Sarıeroğlu, "İŞKUR’dan kendi işini kurmak isteyenler için hibe desteğinde son gün 11 Aralık. Lütfen gidin başvurularınızı yapın" çağrısında bulundu.
Bakan uyardı! Son gün 11 Aralık
04.12.2017 - 09:20 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 09:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "İŞKUR’dan kendi işini kurmak isteyenler için hibe desteğinde son gün 11 Aralık" dedi.
Etiketler : hibe,destek,
524680 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/524680.aspx
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