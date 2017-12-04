Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici fiyat endeksi aylık %1,49, yıllık %12,98 arttı. Foreks'in anketinde TÜFE'nin aylık yüzde 1,17, yıllık yüzde 12,62 olarak gerçekleşmesi göre, TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,98 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,87 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %3,77 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,11, ulaştırmada %2,01, çeşitli mal ve hizmetlerde %1,84 ve konutta %1,25 artış gerçekleşti.

AYLIK EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GRUP %0,01 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Kasım ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplarından alkollü içecekler ve tütün %0,01 ile en az artış gösteren grup oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %18,56 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler %15,78, çeşitli mal ve hizmetler %13,39, ev eşyası %12,85 ve sağlık %12,38 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %2,62 İLE TRC2 (ŞANLIURFA, DİYARBAKIR)’DA OLDU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %12,33 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) ve TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgelerinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %14,38 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,42 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde gerçekleşti.

Kasım 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden 47 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 295 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 72 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.