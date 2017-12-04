Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBB tarafından yapılan açıklamada, birliğin banka müşterilerine sunduğu Bireysel Müşteri Hakem Heyeti hizmetinin adının, kötü maksatlı kişilerce dolandırıcılık girişimlerinde kullanılabildiği ifade edildi.

Birliğin, kar amacı gütmeyen bir meslek örgütü olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bireysel Müşteri Hakem Heyeti hizmeti tamamen ücretsizdir. Başvuruda kullanılan form veya değerlendirme için herhangi bir ücret talep edilmez. TBB'den gönderildiği belirtilen başvuru formu, dilekçe örneği gibi belgeler karşılığında hiç bir ödeme yapılmamalıdır. Bu hizmetimize aracılık eden bir şirket, kurum veya kuruluş yoktur. Heyetlerimize başvurusu olmadığı halde masraf iadesi, geri ödeme gibi yapılabileceğini vaad eden kişilere asla itibar edilmemelidir. Dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması için kişisel bilgilerin paylaşılmamasını önemle hatırlatırız."

Açıklamada, benzer girişimlerle karşılaşanların en hızlı şekilde savcılık ve emniyet müdürlüklerine başvurması gerektiği dile getirilerek, olası dolandırıcılık girişimlerine karşı kamuoyuna uyarıda bulunuldu.