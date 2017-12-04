Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da yaşayan Yrd. Doç. Dr. Şerife Yıldız, akademik kariyerinin yanı sıra moda tasarımı üzerine yaptığı çalışmalarını İtalya'nın Milano kentinde ve Konya'da açtığı sergi ile tanıttı. Meslek hayatında açtığı sergilerin yanı sıra sayısız makale ve benzeri yayınları bulunan Yıldız, İngilizce öğretmenliğini bırakan eşi Mustafa Yıldız'ın çocukluk hayali olan süt üretim çiftliğini gerçekleştirmek için çıktığı yolda en büyük yardımcısı oldu.Yıldız ve eşi, TKDK Konya İl Koordinatörlüğünden aldığı hibe desteğiyle Sarayönü ilçesinde 70 dekar arazi üzerine kurdukları 120 büyükbaş kapasiteli çiftlikte, günlük 3 ton süt üretim kapasitesine ulaştı.

Üniversitedeki görevini sürdüren Yıldız, ders dışında vaktinin büyük kısmını çiftlikte geçiriyor. İki çocuk annesi Yıldız, moda tasarım çalışmalarının yanı sıra yakından takip ettiği çiftlikteki faaliyetlerle hem huzur buluyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

EŞİNE DESTEK

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje fikrinin eşinin çocukluk hayalini gerçekleştirme hedefinden çıktığını söyledi. Daha önce hayvancılıkla hiç ilgilenmediğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Eşim kadar ben de işlerle ilgilenmeye çalışıyorum. Başka meslekle uğraşsam da hayvanlarla ilgilenmeyi seviyorum. Çiftliğin kurulduğu günden beri takibini yapıyorum. Devlet desteğiyle yapıldı. Her şey Avrupa standartlarına göre inşa edildi. Çek Cumhuriyeti'nden 5 ay önce 60 hayvanımız geldi. İkinci grup hayvanımız da Avusturya'dan ağustos sonu gibi geldi. Bunların hepsini gebe olarak getirdik. Doğum yapan ve doğumu yaklaşanlar var. Zayilerimiz de oldu."

"ÇEVREMDEKİLER ÇOK ŞAŞIRIYOR"

Çiftlikte bulunduğu süre boyunca hayvanlarla yakından ilgilendiğini aktaran Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım ve hayvancılıkla ilgisi olmayan bir bölümde öğretim üyesiyim. Sanat ve Tasarım Fakültesi·nde öğrencilerime moda tasarım dersleri veriyorum. Çiftlikte ise ahıra giriyorum, hayvanları seviyorum, yakından takip ediyorum. Merak ediyorum, doğumu yaklaşanları soruyorum. Problemi olan hayvanları veteriner fakültesinde tedavi ettiriyoruz. Çevremdekiler çok şaşırıyorlar. Çiftlikte hayvanlarla ilgilendiğimi duyanlar hayretler içinde kalıyor. Bu işlerle ilgilenmek çok hoşuma gidiyor. Esas alanımı duyanlar ise daha çok şaşırıyor. TKDK'dan da beni tanıyorlar ama ziraat mühendisi veya veteriner hekim olarak biliyorlarmış. Bu kadar ilgi gösterdiğimi görünce şaşırıyorlar."

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ AKADEMİSYEN EŞİ

Çiftlik kurma hayali için 1 yıl önce öğretmenliği bırakan Mustafa Yıldız ise çocukluğundan beri içinde uhde olan bu işi yapmak için fırsat beklediğini dile getirdi.

AB projeleri kapsamında başlatılan hibe programlarını değerlendirmek istediğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Öğretmenliğe devam ederken bu işleri de takip ettim. TKDK'ya başvurdum. Sonrasında projemiz onaylandı ve 120 inekle süt üretme çiftliği faaliyete girdi. Hedefim bin büyükbaş sağmal hayvan ile üretim yapmak. 120 büyükbaş hayvan kapasitemiz var. Çiftlik 70 dekar arazi üzerine kurulu. Burada en büyük destekçim üniversitede akademisyen olan eşim. Eşim olmasa bu cesareti gösteremezdim. Çevredekilerin yüzde 90'ı şaşkınlık içinde. Çocuklarım da burayı çok seviyor."

Yıldız, tam kapasiteli süt üretimine şubat ayında geçeceklerine işaret ederek, günlük 400 litre süt üretimi yapılan çiftlikte biri veteriner hekim, 8 kişiyi istihdam ettiklerini anlattı.