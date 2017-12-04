Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den yılın 11 aylık döneminde 112 ülkeye ihracat yapıldığını belirtti.Gürdoğan, yazılı açıklamasında, yetki alanlarında bulunan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-kasım döneminde 1 milyar 297 milyon 797 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Geçen yılın aynı dönemindeki ihracatın 1 milyar 402 milyon 944 bin dolar olduğunu ifade eden Gürdoğan, buna göre ihracatta yüzde 7,5 düşüş yaşandığını kaydetti.Gürdoğan, ihracattaki düşüşün nedenlerini, "Fındığın birim ihraç fiyatlarının bir önceki döneme göre önemli oranda düşmüş olması, Rusya Federasyonu'na yapılan yaş meyve sebze ihracatına getirilen firma kısıtlaması uygulaması, Artvin ve Rize'nin ağırlıklı ihraç pazarı olan Gürcistan'a yapılan ihracatta yaşanan sorunlardan kaynaklı ihraç sevkiyatlarının azalması" şeklinde sıraladı.

İhracatta ürün bazında 760 milyon 236 bin dolarla fındık ve mamullerinin birinci, 239 milyon 875 bin dolarla yaş meyve ve sebzenin ikinci, 134 milyon 597 bin dolarla madencilik ürünlerinin üçüncü sırada yer aldığını belirten Gürdoğan, bölgeden 11 aylık dönemde 112 ülkeye ihracat yapıldığını bildirdi. Gürdoğan, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Fransa olduğunu ifade etti.