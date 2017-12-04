Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ESO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük projelerinden Millî YHT hakkında bilgi almak için ESO, OSB ve Raylı Sistemler Kümesi yetkilileri TÜLOMSAŞ'ı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESO Başkanı Savaş Özaydemir, Millî YHT projesinde tren setlerinin Eskişehir'de üretilecek olmasının hem şehre hem de ülke ekonomisine büyük kazanç sağlayacağını belirtti.

Üç etaptan oluşacak projenin ilk etabında 20 set üretileceğini ifade eden Özaydemir, "Sürecin ikinci etabında 60, üçüncü etabında ise 16 set Millî YHT. Eskişehirli sanayiciler başta olmak üzere yerli üreticilerimiz sürece aktif katılımı sağlayacak. Bunun için ilk adımı atarak TÜLOMSAŞ, odamız, OSB ve Raylı Sistemler Kümemiz bir araya gelerek ortak çalışma konusunda neler yapabiliriz onu detaylandıracağız. Şehrimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.



"ÜRETİMDE BİZLER OLACAĞIZ"



OSB Başkanı Nadir Küpeli de üretilecek Millî YHT'lerin teknoloji transferiyle başlayıp sonrasında büyük bir yerli katkıyla yapılacağının altını çizerek, TÜLOMSAŞ'ın bu konuda çok önemli bir adım attığına vurgu yaptı.



Eskişehir OSB olarak projeye destek verdiklerini belirten Küpeli, "Başlattığımız ortak çalışma anlayışını çok önemsiyoruz. Bu konuda atılacak adımlar ise şehrimiz sanayisini daha da ileriye taşıyacaktır. Tüm bunlarla birlikte yazılımından kumandasına, cer sisteminden montajına kadar tüm haklarının yerli olması ve bizlerin üretecek olması müthiş bir adımdır." ifadelerini kullandı.



Raylı Sistemler Kümesi Başkanı Kenan Işık ise bu süreçte verilecek her türlü göreve hazır olduklarını bildirdi. Türkiye'de ilk defa Sanayi İşbirliği Programı kapsamında projenin TÜLOMSAŞ tarafından yapılacağına dikkati çeken Işık, katma değeri çok yüksek, teknolojik bir değişime şahit olunacağına işaret etti.



TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı da desteklerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.