Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar oldu? ? 5 Aralık dolar euro fiyatları haberimizde. Dolar/TL, pazartesi günü 3,90'ın altına gerilemesi ardından 3.86'lı seviyelerde seyrediyor. Haftaya sert yükselişle başlayan dolar/TL , Pazartesi günkü işlemlerde en yüksek 3,9456'yı görmesinin ardından yönünü aşağı çevirerek 3,90 seviyesinin altına geriledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceki konuşmasındaki “yurtdışına para kaçıranlar” sözüne açıklama getirmesi, Türk Lirası'nın dolar karşısında hızla yükselerek kurun 3,90 seviyesinin altına, 3,8629'a kadar gerilemesinde etkili oldu. Dolar/TL , bu sabahki işlemlerde 3,86'lı seviyelerdeki seyrini sürüdüryor.

Euro ise 4,58'in üzerinde işlem görüyor.

08:50 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi dün 105 bin 274'e kadar yükseldi ve günü 105 bin 214'ten yüzde 1,60 yükselişle tamamladı.

ABD'de ise Türkiye ETF'i yüzde 2,67 yükseldi. Gelişen Piyasalar ETF'inde yükseliş yüzde 0,20'ydi.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Alan Yatırım

"Yurtiçi enflasyondaki yükseliş eğilimi sürmesine karşın Çekirdek TÜFE'deki artış hızının yavaşlaması ve Aralık - Ocak döneminde baz etkisi ile birlikte de enflasyonun yataya girmesi beklentisi, tahvil faizleri ve döviz kurları üzerindeki enflasyon kaynaklı baskının kalkması sağlamakta. Bunun da endeksteki yükselişi desteklemesini beklemekteyiz. Yurtdışı piyasalarda da olumlu seyir, ABD vergi reformuna ilişkin iyimserlik eşliğinde devam etmekte. Bu beklentilerimiz paralelinde, BIST 100 Endeksi'ndeki yükselişin süreceğini ve 110,000 seviyesinin yeniden hedefte olabileceğini düşünüyoruz. Bugün global bazda gündem sakin seyrederken, sabah itibariyle, Asya hisse piyasaları karışık eğilimli seyir izlemekte, ABD vadeli hisse piyasaları ise hafif alıcılı. BIST 100 Endeksi'nin bugün yatay/hafif alıcılı seyir ile açılmasını ve gün içerisinde kısa vadeli yükseliş eğilimini sürdürmesini beklemekteyiz."

08:48 Dolarda düşüş nereye kadar devam eder?

Kapital FX'in sabah raporunda şu değerlendirmeler yer aldı:

"Senato’nun Cuma kurumlara önemli vergi avantajları getiren vergi planını kabul etmesinin ardından, küresel bazda doların desteklendiği bir ortamdayız. Buna karşılık; yüksek gelen Kasım ayı enflasyonunun Merkez Bankası’ndan faiz artırımı beklentilerini artırması sonucunda 3,94 üzerinden gerilemeye başlayan kur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın «işadamlarının varlıklarını yurtdışına kaçırdığına» yönelik Pazar günkü konuşmasının ardından, dün sermaye kontrolü gibi bir talebinin olmadığını, herkesin parasını yurtdışına çıkarma hakkının olduğunu söylemesi üzerine 3,91 destek bölgesini kırdı ve bu kapsamda Türk Lirası kazançlarını artırdı.

Bu durumda da 3,84’e doğru geri çekilme teknik olarak mümkün hale gelmiştir. Kurun 3,91 altında kalması kısmi aşağı yönlü eğilim getirdi, şu anda direnç olan 3,91’in yeniden üzerine geçmesi ise yukarı harekete momentum kazandırır."

08:45 Global piyasalarda öne çıkanlar

ABD'de büyük bir vergi indirimine ilişkin umutlar risk iştahını desteklese de; Asya borsaları, yatırımcıların başka hisselere yönelmesiyle bazı teknoloji hisselerinin düşüş kaydetmesinin ardından geriledi.

Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik bölgesel gösterge endeksi yarı iletken üretici hisselerinin düşüşün, telekom ve finans hisselerindeki kazanımlarla dengelenmesiyle hafif değişim gösterdi.

Japonya Nikkei2225 endeksi ise yüksek seyir izleyen teknoloji hisselerindeki düşüşün öncülüğünde yüzde 0,5 geriledi. S&P 500 endeksi dün gün içi rekor seviyeyi gördükten sonra teknoloji hisselerine paralel günü düşüşle kapattı. Wall Street'in bu yıl rekor seviyelere ulaşmasına öncülük eden teknoloji endeksi yüzde 1,9 geriledi.

Teknoloji endeksi yılbaşından bu yana yüzde 33 kazanımla yılın en iyi performans gösteren endeks olsa da, bir hafta önce gördüğü rekor seviyenin yüzde 4,3 altına inerek beş haftanın dip seviyesini gördü. Yatırımcılar, beklenen vergi indirimlerinden faydalanacak banka ve perakende hisselerine yönelmeye başladı.

08:35 Tahvil 22 Kasım zirvesinden 89 baz puan aşağıda

Gösterge tahvil faizi 22 Kasım'da gördüğü yüzde 14,24 zirvesinden 89 baz puan geriledi.

Geçen hafta yüzde 13,51'deydi, dün ise yüzde 13,35'de.

10 yıllık tahvil faizi de 22 Kasım'da gördüğü yüzde 13,22 zirvesinden 123 baz puan kadar düşerek yüzde 11,99'u gördü ve son işlemle yüzde 12,08'de.

07:45 Dolar yarım günde 8 kuruş düştü

Enflasyonda devam eden yükseliş piyasa katılımcılarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) ek sıkılaşma adımı beklentilerini güçlendirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının da pozitif etkisiyle dün dolardaki düşüş hızlandı.

10:00'da 3,9456'yı test eden kur saatler 21:30'a yaklaşırken 3,8629'a kadar düştü ve Pazartesi'nin son işlemi 3,8752'den geçti.

Bu sabah kotasyonlar 3,8778'de, yükseliş yüzde 0,07. Şu ana kadrki işlem aralığı 3,8694-3,8803

Ziraat Yatırım, "Para politikası anlamında daha sıkı bir merkez bankası beklenebilir. Mart ayına gelindiğinde politika faizi ve enflasyon arasındaki makas belirginleşecek. Geleceğe dönük (ex-ante) reel faiz, Türk Lirası'nda pozitif tepki buluyor" dedi.