Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gersan Elektrik'in KAP'a yaptığı açıklamada, Tesla Motors ile anlaşma imzalandığını bildirildi.



Açıklamada, "Söz konusu sözleşme gereği, Tesla ile şirketimiz arasında, AC/DC elektrikli araç şarj istasyonları üretimi ve montajı ile ilgili olası bir ticari ilişkiyi değerlendirmek için imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Geçen ay Türkiye'ye ziyarete gelen Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, Türkiye'deki şirketini 2016 yılı başında kurdu. O günden bu güne kadar Tesla'nın İstanbul'da bir mağaza açarak Türk tüketicilere araçlarını sunacağı ifade ediliyordu.