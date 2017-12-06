Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda ilk defa Başbakan Binali Yıldırım’ın “Üçüncü çeyrekte büyüme çift haneli olursa şaşırmayın. Yıl sonu büyümemiz de yüzde 7 olursa yine şaşırmayın” şeklinde ifade ettiği tahmin, ekonomistlerin de gündeminde. Oranları farklı olsa da, tüm ekonomistler üçüncü çeyrekte çift haneli büyüme bekliyor. 11 Aralık Pazartesi günü açıklanacak olan 3. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin olarak açıklama yapan Türk Ekonomi Bankası (TEB) Finansal piyasalar Strateji Müdürü Erkin Işık, üçüncü çeyrekte yüzde 11 büyüme beklediğini ifade etti. Işık, yıl büyümesinin yüzde 6,5 olabileceğini söyledi.

KAMUDAN TAM DESTEK

Ekonomistler, büyüme hızındaki artışta, kamu kaynaklı krediler, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve maliye politikasının desteğinin önemli olduğunu vurguladı. AA Finans Analisti Haluk Bürümcekçi, 3. çeyrek büyümesinin yüzde 9-10 aralığında gerçekleşeceğini, 2017 büyümesinde beklenen yüzde 6’nın üzerindeki büyümenin 2,5 puanlık kısmının kredilerdeki hızlanmadan kaynaklandığını ifade etti. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de yüzde 10 ve zerinde beklediği 3. çeyrek büyümesi için “Bu rakam alkışlanacak başarı.” ifadesini kullandı