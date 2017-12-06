Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Avrupa’nın tamamında 20-30 bin inşaat şirketi bulunurken, Türkiye’de inşaat şirketi sayısının 300 bin, sadece İstanbul’da ise 47 bin civarında olduğunu söyleyen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz “Son dönemde ev satan emlakçılar için bile düzenleme yapılırken, üreticiler için bir düzenleme getirilmedi” dedi. TOKİ, Emlak Konut gibi kamu kuruluşlarının ihalelerinde şirketlerin şartnamelere göre hareket ettiğini ancak özel sektörde böyle bir düzenleme olmadığını ifade eden Yılmaz “Bizim sektörümüze çok fazla giriş-çıkış var. Tabi ki sektöre girişler olmalı ancak kalıcı olmak isteyen inşaat işine girsin. Sektörü bilmeyen, sadece bir iş yapmak için girenler arz-talebi bozduğu gibi sektörün dinamiklerini de bozuyor. 15 yıl öncesinin fiyatlarıyla satış yapanlar var. Sektöre girecek olan firmalara sermaye yeterliliği, iş bitirme yeterliliği ve teknik yeterlilik kriterleri getirilmeli” diye konuştu. Fikirtepe, Bağdat Caddesi gibi örnekler verip, Türkiye’nin kentsel dönüşümde başarılı olamadığını anlatan Ziya Yılmaz “Türkiye’de 7,5 milyon konutun dönüştürülmesi hedefi var. Eğer bu kadar konut dönüşecekse bu yasal düzenlemeler mutlaka yapılmalı. Yapılmadığı takdirde çok yol kazasına uğrarız” diye konuştu.

1,1 MİLYON LİRA CİRO

Ziya Yılmaz, Dap Yapı’nın 2017 yılı değerlendirmesini de yaptı. Bu yıl içerisinde Validebağ Korusu’nun yanında inşa ettikleri Validebağ Konakları ve İstanbul dışındaki ilk projeleri DAP İzmir’i satışa çıkardıklarını hatırlatan Yılmaz “Çadır kampanyaları ile satışlarımızda rekor rakamlara ulaştık. Ciromuz yılın 11’inci ayında 1 milyar 20 milyon lira oldu. Yılı 1,1 milyar lira ciro ile tamamlayacağız” şeklinde konuştu.