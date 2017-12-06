Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelinde süren yapılaşma çalışmalarıyla ekonominin itici gücü inşaatta, beklentiler yüksek tutuluyor. Konutta yukarı yönlü yakalanan satış başarısının sürdürebilir olacağına dikkat çeken proje geliştiricileri, sene sonunda yüzde 6-6,5 oranında büyüme bekliyor. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, sektörde kötüye giden bir şey olmadığını belirterek “Fazlasıyla iyiye gidiyoruz. Kârlılıkta bir düşüklük var ve rekabet yoğun ancak gayrimenkulün geleceği sağlam” dedi. “Türkiye’nin Gayrimenkul Liderleri” ödül töreninde konuşan Elmas, sektörle alakalı en büyük problemin olgu ve algı meselesi olduğunun altını çizdi.

1 MİLYON 400 BİNİ BULURUZ

Elmas, tüm müteahhitlerin, inşaatçıların her şeye rağmen işlerine dört elle sarıldığını dile getirerek, bugüne kadar sektöre ilişkin olumsuz bir şey duymadıklarını vurguladı. Yılın 10 ayında 2016’nın aynı dönemine göre konut satışlarında yüzde 8,2 yukarıda oldukları bilgisini veren Elmas, ocak-ekim döneminde 1 milyon 150 bin konut satıldığını söyledi. Elmas, yıl sonunda 1,4 milyon gibi rakamlara çıkılacağına da dikkat çekti.

KARANLIK SENARYOLAR TUTMADI

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal da 2016’da yaşanan darbe girişimini hatırlatarak, o dönemde 2017 için karanlık bir senaryo öngörüldüğünü, ancak bunların hiçbirisinin çıkmadığını ifade etti. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise 2017’yi tahminlerinin üzerinde kapattıklarını belirterek, çok iyi bir yıl geçirdiklerini söyledi.

SIKINTILARI BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, sektörün iyiye gitmediğine dair bir inanışın varlığından söz ederken, Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder de sektörde çok çetin bir rekabet olduğuna vurgu yaptı. Önder “Bu sıkıntıları hep beraber aşacağız” dedi.