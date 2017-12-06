Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmaya Adana, Kayseri, Denizli, Trabzon, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Muğla, Kocaeli ve Sivas’ta halk eğitimi merkezlerinde eğitim alan kadın kursiyerler katıldı. Yarışmada ayrıca ürünlerini internet sitesi üzerinden satışa sunarak en yüksek ticari performansı sergileyen kadınlara can suyu sermayesi olarak toplamda 50 bin TL’yi aşkın para ödülü sunuldu.

Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel Girişimcilikte Önce Kadın projesiyle son iki yılda 26 bin kadına ulaştıklarını belirterek, “McKinsey raporuna göre, kadınların potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilmesinin 2025’e kadar dünya ekonomisine katkısı 28 trilyon dolar olacak. Bir başka araştırmaya göre, 10 yılda tüm dünyada 1 milyar kadın, iş gücüne katılma potansiyeli taşıyor. TÜİK verilerine göre ise son 10 yılda önemli bir sıçrama gösterse de Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı hâlâ yüzde 27,5. Bu kapsamda son 2 yılda 20 ilde 26 binden fazla kadına eğitim vererek yaklaşık 43 milyon TL’lik ekonomik değer oluşturduk” dedi.