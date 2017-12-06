Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Türkiye’nin havacılık alanında son yıllarda kaydettiği büyük atılım, dünyanın da dikkatini çekti. 1989’dan bu yana havacılık sektörüne yönelik araştırma ve değerlendirmeleri ile saygı gören İngiltere merkezli bağımsız denetleme kuruluşu Skytrax, Türk havayolu şirketi Atlasglobal’i farklı seferlerinde habersizce denetledi. Atlasglobal; rezervasyon kolaylığı, koltuk konfigürasyonu, uçak içi ikramları, servis sistemi gibi birçok konu başlığından tam not aldı. Yolcularına sunduğu kaliteli ürün ve hizmet anlayışıyla Türk’ün misafirperverliğini ‘hava’ya taşıyan Atlasglobal “4 Yıldızlı Hava Yolu Şirketi Sertifikası”na layık görüldü.

Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy “Küresel tarifeli pazarlara açıldığımız 3 yıl içinde ve ilk denetimimizde önemli bir ödül aldık. Uluslararası hava sahalarında ülkemizin konukseverliğini temsil ederek bunu başardık. 4 Yıldız, yolcularımızın her türlü konforu için oldukça değerli bir seviye. Dünyada sadece 10 havayolu 5 yıldıza sahiptir. Bu da çok büyük yatırımları gerektiriyor ve bilet maliyetlerini oldukça artırıyor. Yer hizmetlerimizden kabin ekiplerimize kadar hepimiz, bunun devamlılığını sağlamak için çaba göstereceğiz” dedi.

Skytrax CEO’su Edward Plaisted de şunları söyledi: Biz kaliteye odaklanıyoruz. Kârlılığa bakmıyoruz. Yolcu ve seyahat deneyimini değerlendiriyoruz. Uçaklarda koltuk arası mesafeler, yemeklerin tadı, sunumu, tazeliği, güvenlik, güler yüzlü servis önemli bizim için. Atlasglobal, bu anlamda uzun mesafeli uçuşlarda bile birçok şirkette göremediğimiz kaliteyi yakaladı. Türk konukseverliğini en iyi yansıtan şirket oldular.

“4 YILDIZLI” SERTİFİKA GURURU

Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, Skytrax CEO’su Edward Plaisted’ten sertifikasını aldı. Ersoy, çözüm ortakları Sancak İkram ve Çelebi Yer Hizmetleri ile birlikte, bu başarılarını devam ettireceklerini söyledi.