Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut İSTANBUL

Türkiye ve Suudi Arabistan’ın en büyük Hac ve Umre hizmeti veren kuruluşlarından Dar Al-Eiman firması, sektörde faaliyet yürüten acenteleri Grand Hyatt Taksim Otel’deki ödül töreninde bir araya getirdi. Başarı gösteren firmaların ödüllendirildiği törende konuşan Dar Al-Eiman Yönetim Kurulu Başkanı Usame Filali; iki ülke arasındaki tarihî ilişkilere dikkati çekerek, Türkiye’den her yıl çok sayıda hacı adayı ve umre ziyaretçisinin kutsal topraklara akın ettiğini, herkesi Allah’ın misafirleri olarak gördüklerini söyledi. Dar Al-Eiman Türkiye Temsilcisi Muhammed Faruk Durmuş da, Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu çerçevesinde, Mekke ve Medine’nin yeniden inşa edilmesi projesinin olduğunu hatırlattı. Durmuş, devam eden projeler ile buraların dünyanın en yaşanılır şehirleri arasında olmasının hedeflendiğini anlattı. İkram Turizm Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çetin ise, Türkiyeli hacı adaylarının ve umrecilerin Suudi Arabistan’da büyük değer gördüğünü belirtti.