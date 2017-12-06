Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk ekonomisinin ilk çeyrekteki yüzde 5,2 ve 2. çeyrekteki yüzde 5,1’lik büyümesinin ardından gözler, gelecek pazartesi açıklanacak 3. çeyrek verisine çevrildi. Ekonomistler, öncü göstergelerin, büyüme hızının 3. çeyrekte sürpriz yaparak 6 yıl sonra çift haneyi görebileceğini ortaya koyduğunu ifade ederek, büyümeye özellikle tüketim ve ihracatın önemli katkılar sağladığına dikkati çekti.

YÜZDE 11 BEKLENİYOR

TEB Finansal Piyasalar Strateji Müdürü Erkin Işık, bu yılın üçüncü çeyreğinde GSYH büyümesinin yüzde 11 olmasını beklediğini ifade etti. Işık önceki çeyreğe göre de yüzde 2 gibi güçlü bir büyüme görmeyi beklediğini kaydetti.

DIŞ TİCARET BELİRLEYİCİ OLACAK

Ziraat Bankası ekonomisti Bora Tamer Yılmaz da Türkiye ekonomisinin, 2017 yılını yüzde 6,5 civarında bir büyümeyle tamamlayacağını, bu yılın 3’üncü çeyreğinde büyüme hızının çift haneye yaklaşmasının mümkün olduğunu belirtti.