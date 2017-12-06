Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 157 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 156,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 157 liradan, bin 33 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 51 liradan, 143 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 147 liradan, bin 10 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 30 liradan, 505 liradan alınan Yarım Ziynet 515 liradan ve 252 liradan alınan Çeyrek Ziynet 257 liradan satılıyor.
Çeyrek altın 257 lira oldu
06.12.2017 - 12:11 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kapalıçarşı'da Çeyrek Ziynet altın şu sıralar 257 liradan satılıyor.
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525271 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/525271.aspx
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