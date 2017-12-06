Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 157 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 156,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 157 liradan, bin 33 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 51 liradan, 143 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 147 liradan, bin 10 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 30 liradan, 505 liradan alınan Yarım Ziynet 515 liradan ve 252 liradan alınan Çeyrek Ziynet 257 liradan satılıyor.