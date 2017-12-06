Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2017'nin 11 aylık döneminde havalimanında iç hat yolcu trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 3 milyon 637 bin 262'ye, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 59 artışla 196 bin 654'e ulaştı. Buna göre toplamda yolcu sayısı yüzde 11 artışla 3 milyon 833 bin 916 oldu. Söz konusu dönemde havalimanından iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 24 bin 149 olarak gerçekleşti. Uçak trafiği dış hatlarda yüzde 20 artışla 2 bin 767 olurken, toplamda ise yüzde 11 artarak 26 bin 916'ye ulaştı. Trabzon Havalimanı'nda yük trafiği ise bir önceki yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 10 artışla 30 bin 277 ton, dış hatlarda da yüzde 50 artarak 3 bin 986 ton oldu. Toplamda ise yüzde 13 artışla 34 bin 263 ton bagaj, kargo ve posta taşındı.



- "Bu artışın devam edeceğine inanıyoruz"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon'un turizm açısından yoğun bir dönem geçirdiğini söyledi.

Trabzon'un bölgenin en önemli turizm merkezi olduğuna işaret eden Ayvazoğlu, kenti ziyaret eden turist sayısının da her geçen gün arttığını belirtti.

Ali Ayvazoğlu, Trabzon'a dış hatlardan gelen yolcu sayısının da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 59 arttığına dikkati çekerek, bu artışın devam edeceğine inandıklarını da sözlerine ekledi.