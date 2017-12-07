Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 8 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
SPK'nın haftalık bülteninde konu ile ilgili yer alan bilgilere göre Kurul, izinsiz işlem gerçekleştiren galafx.com, galafx.net, lp.galafx.com, fxmarker.com, fxmarkertr.com, turboforex.com, adminmarkets.com ve fxdd.com sitelerine erişim engeli için harekete geçti.
SPK, 8 foreks sitesini kapattı
07.12.2017 - 14:11 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sermaye Piyasası Kurulu, izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 8 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı aldı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 8 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
Etiketler : SPK,
525549 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/525549.aspx
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